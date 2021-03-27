شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يظهر بقميص تريزيجيه مع أستون فيلا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب نادي الزمالك، صوراً عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وظهر "الأباتشي" مرتدياً قميص محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب الوطني وأستون فيلا الإنجليزى، كنوع من الدعم لنجم الفراعنة قبل اللقاء المرتقب للمنتخب الوطني مع جزر القمر فى ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، حيث ضمن الفراعنة التأهل رسمياً عقب التعادل بالجولة الماضية مع كينيا بهدف لمثله.



شيكابالا (1)



شيكابالا (2)



شيكابالا (3)

وخطف الفهد الأسمر شيكابالا، أنظار الفرنسي كارتيرون، بعد تألقه الملفت في التدريبات الأخيرة برفقة زميله محمد عبد الشافي، لينال الثنائي إشادة المدرب الفرنسي طوال الأيام الماضية، بخلاف حصولهم على درجات مرتفعة في التقيمات الخاصة باللاعبين خلال التدريبات، سواء على صعيد اللياقة البدنية أو الالتزام الفني والتكتيكي.

ويجهز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق للمشاركة أساسيا في مباراة الزمالك ومولودية الجزائر المقرر إقامتها 2 أو 3 أبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي يحتاج الزمالك للفوز بها للحفاظ علي أمل التأهل لدور الـ 8 من البطولة خاصة بعد الخسارة من الترجى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء باستاد القاهرة.

وأكد كارتيرون لجهازه المعاون أن شيكابالا يعاني من نقص في اللياقة البدنية ويحتاج لبرنامج تأهيل مكثف خلال الأيام المقبلة لتجهيزه بالطريقة الأمثل لقيادة هجوم الزمالك امام مولودية الجزائر.

ويدرس كارتيرون اجراء تعديلات علي تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة، مستغلا فترة التوقف الحالية لمشاركة المنتخب في تصفيات أمم افريقيا، حيث يرغب كارتيرون في إيجاد حلول للمشاكل الفنية التي ظهرت في مباراة الترجي وأبرزها عدم وجود أنياب هجومية وخطورة علي مرمي المنافس طوال المباراة.

ويأتي في مقدمة التعديلات التي يجريها كارتيرون علي التشكيل هي الدفع بالحارس الأساسي محمد أبو جبل بدلا من محمود جنش الذي كان احد أسباب تأزم موقف الزمالك في المجموعة بعدما استقبل مرماه 4 اهداف في مباراتي الترجي.