شكرا لقرائتكم خبر عن «ديشامب» يقرر عودة «كانتى» إلى «تشيلسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاتحاد الفرنسى لكرة القدم إن نجولو كانتى سيعود إلى فريقه تشيلسى، بعد تعرضه لإصابة فى العضلة الخلفية للفخذ مع الديوك.

وشعر اللاعب البالغ عمره 29 عامًا بألم قرب النهاية فى تعادل فرنسا 1-1 مع أوكرانيا فى تصفيات كأس العالم 2022، الأربعاء الماضى.

وخضع كانتى للكشف، وتأكد وجود إصابة بسيطة، وسيغيب عن مواجهتى كازاخستان والبوسنة يومى الأحد والأربعاء.

وأشار الاتحاد الفرنسى فى بيان إلى أن ديدييه ديشامب مدرب المنتخب، قرر عودة كانتى إلى تشيلسى بعد استشارة الطاقم الطبى.

وأضاف الاتحاد الفرنسى: «لن ينضم أى بديل لكانتى. المجموعة المكونة من 25 لاعبًا ستسافر إلى كازاخستان صباح الجمعة».

وشارك كانتى فى التشكيلة الأساسية فى 4 من آخر 5 مباريات لتشيلسى فى الدورى الإنجليزى الممتاز.