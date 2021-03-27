شكرا لقرائتكم خبر عن «هيرنانديز»: أشعر بالإحباط فى بايرن ميونخ بسبب «الدكة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى المدافع الفرنسى لوكاس هيرنانديز امتعاضه من دور البديل الذى يلعبه فى بايرن ميونخ هذا الموسم، رغم تراجع نسبة إصاباته مقارنة بالموسم الماضى.

وأبرزت شبكة «سكاى سبورت ألمانيا» تصريحات صاحب الـ25 عامًا، الذى سُئل عن مدى رضاه بشأن وضعه الحالى مع الفريق البافارى، فقال: «بالطبع أريد اللعب باستمرار، وأنا متحمس دائما للتنافس».

وأردف: «أرغب فى اللعب والفوز، وعندما لا يحدث ذلك، أكون غاضبًا».

ورغم ظهور هيرنانديز فى 29 مباراة مع البايرن هذا الموسم، منها 21 فى التشكيلة الأساسية، إلا أنه لا يزال غير سعيد بنسبة مشاركاته، معترفًا بأنه «محبط وغاضب ومنزعج» بسبب ذلك.

وأضاف: «عانيت من إصابات عديدة العام الماضى، لكنها ابتعدت عنى هذا الموسم، وحاولت من خلال مشاركاتى إعادة الثقة للنادى الذى اشترانى قبل عامين». ومن المتوقع أن يحصل أغلى لاعب فى تاريخ بايرن على فرصة اللعب بصفة منتظمة بداية من الموسم القادم، وذلك بعدما تقرر رحيل المدافع النمساوى ديفيد ألابا فور انتهاء عقده.