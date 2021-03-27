شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالناصر محمد يجهز النجوم بالمباريات الودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر عبدالناصر محمد المدير الفنى لفريق الكرة بنادى النجوم على خوض عدة مباريات ودية خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل رفع معدل اللياقة الفنية والبدنية للاعبين وتحفيظهم بعض الجمل التكتيكية التى يرغب فى تنفيذها فى المباريات القادمة خاصة بعدما استعاد الفريق عافيته الكروية عقب تعيينه مدربا للفريق خصوصا فى ظل صغر عمر اللاعبين.

وأبدى المدير الفنى للنجوم سعادته بالمستوى الفنى الذى ظهر عليه لاعبوه خلال مواجهة فى دورى الدرجة الثانية ثم مباراة الداخلية متصدر المجموعة والذى أوقف زحفه للصعود فى المباراة الماضية، كما أشاد عبدالناصر محمد بالروح القتالية للاعبين فى المواجهات الماضية والتى كانت سبباً فى خروج الفريق بنتائج إيجابية أمام المنافسين.

وأكد عبدالناصر أنه يعمل حاليا على تطوير المستوى الفنى والبدنى للاعبى النجوم وتجهيزهم للمباريات القادمة، خاصة بعدما وضع برنامج إعداد قويا لتجهيز بعض عناصر الخبرة الموجودة فى الفريق تمهيداً للاستفادة بهم خلال المباريات القادمة، وذلك من أجل العودة من جديد إلى مكانة النجوم الطبيعية التى يستحقها بين المنافسين.

وأضاف أن الإدارة تعمل على توفير كافة احتياجاته وتدعمه بشكل كبير من أجل العودة بالفريق إلى مساره الطبيعى والعودة للمنافسة من جديد على تذكرة الصعود إلى دورى الأضواء والشهرة من جديد.

وأشار مدرب النجوم إلى أن كريم حسن شحاتة مدير الكرة يبذل مجهودا كبيرا لتوفير مناخ مناسب للفريق والجهاز الفنى ويعمل على حل العديد من الملفات الخاصة بالفريق وأنه سعيد بوجوده والعمل معه فى هذه التجربة.

وقد أشاد مسؤولو النجوم بالمستوى الطيب الذى ظهر عليه الفريق منذ تولى الجهاز الفنى الحالى قيادة الفريق وهو ما دفعهم إلى صرف مكافأة إجادة للاعبين عن المباريات الأخيرة لتشجيعهم ورفع الحالة المعنوية لديهم قبل المواجهة القادمة أمام جمهورية شبين والتى ستقام الجمعة القادمة.