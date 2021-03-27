شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مباريات الأهلي التي يغيب عنها حمدي فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حالة من الصدمة أصيب بها الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيمانى بعد إعلان الجهاز الطبى للأهلى عن غياب نجم وسط الفريق حمدي فتحى لمدة شهرين بعد إصابته بكسر في عظمة اليد خلال مباراة المنتخب الوطنى مع كينيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

وشهدت المباريات الأخيرة للأهلى اعتماداً كبيراً من جانب موسيمانى على حمدى فتحى في خط وسط الفريق إلى جانب عمرو السولية أو أليو ديانج، وخلال التقرير التالى نستعرض أهم المباريات التي يغيب عنها حمدى فتحى مع الأهلى ومنها بعض المواجهات المؤثرة والمهمة سواء في بطولة الدورى العام أو بطولة دورى رابطة أبطال أفريقيا.

البداية في بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يغيب حمدى فتحى عن مباراتى الأهلى المتبقيتين في دور المجموعات أمام المريخ السودانى بالسودان، وسيمبا التنزانى في القاهرة، كما تأكد غياب اللاعب عن مباراتى الأهلى في ذهاب وإياب ربع نهائى البطولة الأفريقية.

أما على الصعيد المحلى، فيغيب حمدى فتحى عن مباريات الأهلى أمام النصر في بطولة كأس مصر، وأمام الزمالك وسموحة وإنبى والمصرى والجونة وغزل المحلة في بطولة الدورى العام.

حمدى فتحى صاحب الـ27 عاماً، انضم لصفوف النادى الأهلى في شهر يناير عام 2019 قادماً من صفوف نادى إنبى، وشارك مع الفريق الأحمر الموسم الجارى في 10 مباريات، ولم يحرز أي أهداف، لكنه صنع هدفاً وحيداً، ولعب حمدى 4 مباريات مع الأهلى في بطولة دورى الأبطال الأفريقى ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وشارك حمدى مع الأهلى في 3 مباريات ببطولة كأس العالم للأندية ولم يسجل أيضاً أو يصنع أهدافًا لفريقه.