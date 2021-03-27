شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يستقبلون عبد المقصود بحفاوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم أحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في تدريبات الفريق المقامة حاليا، حيث يقود المران بصحبة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وحرص لاعبو الفريق على استقبال المدرب المساعد الذي انضم اليوم للجهاز الفني، وتحيته وتبادلوا معه الأحاديث بشكل سريع قبل انطلاق المران.



كما كان هناك استقبال خاص من مجموعة الناشئين المتواجدين بالفريق للمدرب المساعد، حيث سبق، وقام بتدريبهم في فرقهم بقطاع الناشئين، خصوصا مواليد ٢٠٠١.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة مولودية الجزائر، المقرر لها ٣ أبريل المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.