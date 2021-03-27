شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. فقرة تأهيلية واستشفائية للاعبين استعدادًا للمولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية واستشفائية بمجمع صالات دكتور أشرف صبحي، وذلك تحت قيادة فرناندو مخطط الأحمال وأعضاء الجهاز الطبي للفريق.

وحرص كارتيرون المدير الفني على الإشراف على هذه الفقرة بنفسه، والتشديد على تنفيذها بقوة، حيث يعتبر هذا التمرين مهم لإعطاء عضلات الجسم الاستشفاء المطلوب قبل تنفيذ التدريبات.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة مولودية الجزائر، المقرر لها ٣ أبريل المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الترجي التونسي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ١٠ نقاط، ويأتي مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد ٨ نقاط والزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين وتونجيت السنغالي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.