شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية لأحمد فتوح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية على هامش التقسيمة التي تقام حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقام فتوح بالركض الخفيف بمحيط الملعب، بجانب بعض التدريبات التأهيلية الأخرى، تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.

ووضع الجهاز الفني للفريق برنامج بدنيا للاعب، بعد حصوله على راحة سلبية لعدة أيام بعد إصابته بنزلة برد، والتي أبعدته عن معسكر المنتخب الوطني الأول الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل.