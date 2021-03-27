شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بمنتخب مصر يكشف حقيقة إدعاء رمضان صبحي الإصابة والهروب من مباراة كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر بجهاز المنتخب الوطني عن كذب الادعاءات التي تحدثت عن تهرب رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز من معسكر المنتخب الوطني الأول لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وادعاء الإصابة لعدم التواجد مع الفريق.

المصدر أوضح أن رمضان صبحي كان أحرص اللاعبين على التواجد مع المنتخب في المعسكر الحالي، ولكنه مصاب بالفعل بشد في منشأ العضلة الخلفية ويحتاج 10 أيام للتأهيل والعلاج منذ وقت الإصابة، مشيرا إلى أن طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا تواصل عقب مباراة نامونجو التنزاني مع الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز قبل عودة البعثة إلى القاهرة، وتم إبلاغه بإصابة الثلاثي رمضان صبحي ومحمد حمدي وأحمد توفيق.

وشدد المصدر على أن طبيب المنتخب طلب رؤية الثلاثي للكشف عليهم وتحديد موقفهم النهائي بعد إجراء الأشعة والفحوصات الطبية، مشيرا إلى أن رمضان صبحي بعد وصوله من تنزانيا مع بيراميدز بأقل من ساعتين كان مع طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا الذي أجرى الأشعة والكشف الطبي عليه، لرغبة اللاعب الشديدة في التواجد مع المنتخب في المباراتين مع الفراعنة، ولكن الجهاز الطبي تأكد من إصابته وحاجته لتأهيل وعلاج لمدة 10 أيام وبالتالي استحالة لحاقه بمباراتي التصفيات.

وأضاف أن أحمد توفيق توجه هو الآخر ظهر إلى الطبيب وأجرى كشفا عليه تبين معه إصابته وحاجته لعشرة أيام هو الآخر، فيما أجرى محمد حمدي أشعة بأحد المراكز الطبية وتم إرسالها ليتأكد معها طبيب المنتخب إصابته وحاجته لتأهيل وعلاج، وبناءً على ذلك تقدم طبيب المنتخب بتقريره لجهاز الفراعنة والكابتن حسام البدري لتأكيد إصابة الثلاثي وعدم قدرته على التواجد بالمعسكر قبل إعلان القائمة النهائية.