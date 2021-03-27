علاقة أغويرو المتوترة مع غوارديولا تشجع يوفنتوس على التحرك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

يعتقد مهاجم ​مانشستر سيتي​، ​سيرجيو أغويرو​، أن علاقته مع المدرب ​بيب غوارديولا​ متصدعة.



ومن المقرر أن يغادر النجم الأرجنتيني، وهو الهداف التاريخي للسيتي برصيد 257 هدفًا باسمه، الاتحاد بعدما فشل في الاتفاق على عقد جديد.

وليست المشكلة فقط في أن توقيع عقد جديد هو وقف على أغويرو، فقد أفادت "غازيتا ديلو سبورت" بأن علاقة المهاجم بغوارديولا متوترة.

ولقد تضاءل التفاهم بين أغويرو وبيب غوارديولا ويمكن للمهاجم "أن يسير على خطى كارلوس تيفيز، الذي ترك أيضًا الدوري الإنكليزي الممتاز في سن متقدم". وأمضى تيفيز أربعة مواسم في السيتي قبل أن يغادر إلى ​يوفنتوس​ في 2013.

السيدة العجوز في السوق للحصول على مهاجم جديد وسيستقر أغويرو على الفور هناك بفضل وجود زميله الأرجنتيني باولو ديبالا.