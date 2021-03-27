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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحف الإيطالية تشيد برد بُل وفرستابن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021
أشادت الصحف الإيطالية بفريق رد بُل وسائقه ماكس فرستابن ومصمم السيارة المهندس ادريان نيوي بعد الأداء الممتاز المقدم من قبل الفريق في إفتتاح الموسم في البحرين. ولقد تمكن الفريق من خلال فرستابن من تصدر كل حصص التجارب قبيل التجارب التاهيلية والسباق. من جهتها كتبت صحيفة Gazzetta dello Sport: "ماكس يتحدى الملك (لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس). فرستابن يملك اجنحة في مواجهة هاميلتون هذا العام".
اما صحيفة The Corriere dello Sport فكتبت: "يبدو أن سيارة رد بُل ستكون ممتازة ها الموسم، الهيكل يعمل بشكل مثالي. من جهته فرستابن يقود بشكل متزن جدًا".