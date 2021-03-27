الصحف الإيطالية تشيد برد بُل وفرستابن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

أشادت الصحف الإيطالية بفريق رد بُل وسائقه ​ماكس فرستابن​ ومصمم السيارة المهندس ادريان نيوي بعد الأداء الممتاز المقدم من قبل الفريق في إفتتاح الموسم في البحرين. ولقد تمكن الفريق من خلال فرستابن من تصدر كل حصص التجارب قبيل التجارب التاهيلية والسباق. من جهتها كتبت صحيفة Gazzetta dello Sport: "ماكس يتحدى الملك (لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس). فرستابن يملك اجنحة في مواجهة هاميلتون هذا العام".

