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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جورجينيو: أفتقد نابولي والشمس كثيرًا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021
اعترف لاعب وسط تشيلسي، جورجينيو، بأنه يفتقد ناديه السابق نابولي.
وتحدث وكيل جورجينيو عن احتمال عودة لاعب خط الوسط الإيطالي إلى نابولي.
واعترف اللاعب أثناء تواجده مع المنتخب الايطالي: "لا توجد كلمات يمكن وصفها حقًا. أفتقد نابولي كثيرًا. الجو بارد للغاية في لندن، ولا أعتقد أنهم يعرفون ما هي الشمس هنا".
وتابع: "آمل حقًا في أن نتمكن من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. أشاهد أكبر عدد ممكن من المباريات التي يخوضها نابولي في كل المسابقات وأشجعهم من هنا".