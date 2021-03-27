جورجينيو: أفتقد نابولي والشمس كثيرًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

اعترف لاعب وسط ​تشيلسي​، ​جورجينيو​، بأنه يفتقد ناديه السابق ​نابولي​.



وتحدث وكيل جورجينيو عن احتمال عودة لاعب خط الوسط الإيطالي إلى نابولي.

واعترف اللاعب أثناء تواجده مع المنتخب الايطالي: "لا توجد كلمات يمكن وصفها حقًا. أفتقد نابولي كثيرًا. الجو بارد للغاية في لندن، ولا أعتقد أنهم يعرفون ما هي الشمس هنا".

وتابع: "آمل حقًا في أن نتمكن من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. أشاهد أكبر عدد ممكن من المباريات التي يخوضها نابولي في كل المسابقات وأشجعهم من هنا".