ريال مدريد مستعد لبيع أوديغارد بدءا من 60 مليون يورو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

بات ​ريال مدريد​ مستعدا لبيع ​مارتن أوديغارد​ هذا الصيف - وبأعلى سعر.



وكان أوديغارد رائعًا على سبيل الإعارة مع ​أرسنال​ منذ انتقاله في كانون الثاني، ولم يخف مدرب أرسنال مايكل أرتيتا أنه يرغب في التعاقد مع قائد النروج بشكل دائم.

وبما ان ريال مدريد في حاجة لجمع الأموال لسوق الصيف، فهو مستعد لبيع لاعب خط الوسط، كما يقول أوكدياريو.

وسيتم تلقي العروض قبل فترة الانتقالات الخارجية بسعر يبدأ من 60 مليون يورو.

وسيكون أرسنال هو الأوفر حظاً للتعاقد مع أوديغارد، على الرغم من أن مستواه وضعه تحت أنظار الأندية ذات الإنفاق الأكبر في جميع أنحاء أوروبا.