شكرا لقرائتكم خبر عن 1079 لاعبا يشاركون ببطولة العالم للسلاح فى مصر الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين التى تنظمها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 11 أبريل المقبل مشاركة 1079 لاعبا ولاعبة من 78 دولة على صعيد جميع الأسلحة.

من جهته، أكد عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، متابعة جميع ترتيبات الاستضافة من أجل خروج البطولة بشكل مشرف، مؤكدا وصول وفود الاتحاد الدولى للعبة المشاركين فى تنظيم البطولة يوم 29 مارس الجارى.

وتضم قائمة الدول المشاركة كلا من: "الجزائر و أنجولا و الأرجنتين و أرمينيا و النمسا و أذربيجان و بيلاروسيا و بوليفيا وبلغاريا و البرازيل و كندا و كاب فيردى و تشيلى و كولومبيا و كوستاريكا و كوت ديفوار و كرواتيا و الدنمارك و إيستونيادو فنلندا و جمهورية التشيك و فرنسا و إسبانيا و جورجيا و غانا و اليونان و الصين و إيران و العراق و ايسلندا و ايرلندا و إسرائيل و جاميكا و الأردن و كازاخستان و ليبيا و لبنان و ليتوانيا و لوكسمبرج وكاراجيسزتان و كوريا و الكويت و لاتفيا و مولدوفا و المكسيك و ناميبيا و نيجيريا و و جزيرة ايسلندا و مقدونيا و نيكواجو و هولندا و عمان و بنما و براجواى و بيرو و الفلبين و بولندا و البرتغال و بورتريكو و قطر و. ورومانيا و روسيا و أفريقيا الوسطى و صربيا و سلوفينيا و سلوفاكيا و السنغال و السويد وسويسرا و تونس و تركيا و الإمارات و أوكرانيا و أمريكا و أوزباكستان و فينزويلا و توجو بالإضافة إلى مصر .

وقال الحسينى إنه تم إبلاغ فنادق الفقاعة الطبية ببدء العزل لكل المشاركين فى البطولة بدءا من يوم 31 مارس الجارى لحماية المتواجدين من فيروس كورونا على غرار بطولة العالم لكرة اليد.

وأكد الحسينى مشاركة مصر فى بطولة العالم للشباب والناشئين بـ42 لاعبا ولاعبة باستاد القاهرة.

وقال الحسينى، إن 42 لاعبا هو الحد الأقصى لكل دولة من الدول المشاركة فى المنافسة، كما أكد على مواصلة تنسيق رحلة سياحية للوفود المشاركة بالبطولة، بالتعاون مع وزارة السياحة، حيث إن هذه الرحلة سيتم وضع إجراءات احترازية مخصصة لها خاصة أن بطولة العالم للسلاح تقام بنظام الفقاعة الطبية لحماية المشاركين من فيروس كورونا.