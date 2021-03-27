شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعقد جلسة خاصة مع عبد الحفيظ قبل مران الأهلى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق قبل مران الغد لمناقشة عدة أمور خاصة بالفريق. ويناقش موسيماني مع عبد الحفيظ ترتيبات رحلة الأهلي للسودان لمواجهة المريخ ببطولة دوري أبطال أفريقيا واستعداد الفريق لهذه المباراة المرتقبة.

وحدد الجهاز الفني للأهلي 31 مارس الجاري موعداً للسفر إلى السودان، لمواجهة المريخ يوم 3 أبريل المقبل ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويترأس بعثة الأهلي في السودان خالد الدرندلي أمين صندوق النادي بعد تكليفه من قبل مجلس الإدارة برئاسة البعثة فى الاجتماع الأخير للمجلس.

وحصل الاهلي على راحة من التدريبات اليوم على أن يتدرب غداً في إطار إستعداداته لمباراة المريخ المرتقبة التى يتطلع للفوز فيها من أجل التأهل رسمياً لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.