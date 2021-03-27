شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخب يخضعون لمسحة كورونا قبل مباراة جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو منتخب مصر والجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى لمسحة للكشف عن فيروس كورونا اليوم بمقر إقامة الفراعنة، وفقا لتعليمات الكاف قبل مباراة جزر القمر المحدد لها الاثنين المقبل فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ويشهد فندق إقامة المنتخب الوطنى تطبيق الإجراءات الطبية للوقاية من فيروس كورونا بشكل كبير، وتم منع الزيارات داخل الفندق، بجانب عزل كل لاعب فى غرفة منفصلة مع منع التجمعات والاختلاط بجانب التعقيم والتطهير المستمر للغرف والدور الذى يقيم فيه الفراعنة.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، نقل مران الفراعنة غدا إلى بتروسبورت بدلا من ستاد القاهرة الدولى، بسبب إقامة مران منتخب جزر القمر فى نفس توقيت مران المنتخب على ستاد القاهرة.

ويقام مران الفراعنة غدا فى السادسة مساءً، وهو نفس موعد مران منتخب جزر القمر، لذا قرر الجهاز الفنى للفراعنة نقل المران إلى بتروسبورت.

ويواصل منتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، تدريباته اليوم باستاد القاهرة استعداداً لمباراته المقبلة أمام جزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، واكتفى الفراعنة بتدريبات استشفائية أمس بسبب إجهاد السفر وقلة النوم.

ويعكف الجهاز الفنى للمنتخب على دراسة مباراة الفريق أمام كينيا الخميس الماضى، للوقوف على الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون وتصحيحها قبل مواجهة جزر القمر التى يسعى حسام البدرى للفوز بها لتصدر المجموعة السابعة بالتصفيات.

وعادت إلى القاهرة بعثة المنتخب الوطنى فجر الجمعة على متن الطائرة الخاصة قادمة من العاصمة الكينية نيروبى بعد تأهل المنتخب رسمياً إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالتعادل مع كينيا 1-1.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.

وتنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التى حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة فى حالة التأهل لأمم أفريقيا فى نهاية المشوار، ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.