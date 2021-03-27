7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 27 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها تعرف على تطورات محاولات الأهلي لضم هداف الدوري في الصيف، كارتيرون يرفض منصب مدير الكرة فى جهازه المعاون بالزمالك .



كارتيرون يرفض منصب مدير الكرة فى جهازه المعاون بالزمالك

كشف أحد أعضاء اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك، عن مصير منصب مدير الكرة بالجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، خاصة بعدما رفض أسامة نبيه المدرب العام، الجمع بين منصبه ومنصب مدير الكرة فى وقت واحد.

تعرف على تطورات محاولات الأهلي لضم هداف الدوري في الصيف

رغم نفي مسئولى نادي سموحة ومحاولات الأهلي "التعتيم" على جهوده لضم حسام حسن مهاجم سموحة إلا أن المعلومات الورادة من القلعة الحمراء تؤكد أن مهاجم الفريق السكندري بات قريب جداً من إرتداء القميص الأحمر.

باتت الإصابات كابوساً يطارد الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى قبل المواجهات المصيرية التى تنتظر المارد الأحمر خلال شهر أبريل المقبل سواء على الصعيد الافريقى أو المحلى والتى تبدأ بصدام مهم مع المريخ السوداني فى الثالث من الشهر المقبل قد يحسم تأهل الفريق الأحمر إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يسعى خلالها الأحمر للدفاع عن اللقب الذي يحمله من الموسم الماضي. الزمالك يكشف حقيقة رحيل أشرف بن شرقي فى الصيف كشف مصدر مسئول داخل نادى الزمالك حقيقة رحيل المغربى أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نهاية الموسم الكروى الحالي، بعدما ترددت أنباء قوية عن اقتراب اللاعب من الرحيل ورفضه تجديد عقده مع القلعة البيضاء فى الوقت الحالي.

أكد إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، للاعبيه رفضه فكرة رحيل أى منهم عن صفوف الدراويش قبل أن يقدم كل منهم إضافة للفريق، وشدد جلال فى اجتماعه مع اللاعبين على ضرورة الالتزام بعقودهم مع النادى وعدم التفكير فى مناقشة أى عروض تصلهم مع وكلاء أعمالهم فى الأوقات الحالية منعاً لتشتت أذهانهم خاصة أن الإسماعيلى تنتظره مهمة صعبة بجدول الدورى وهى الهروب من مراكز القاع.

الأهلي راحة من التدريبات اليوم ويبدأ الاستعداد للمريخ السودانى غداً