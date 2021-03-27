شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية مباراة منعت أحمد زكى من تشجيع الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 27 مارس عام 2005 رحل النمر الأسود أحمد زكى أحد أبرز النجوم والذى تألق بالعديد من الأدوار التي ما زالت خالدة ويعشقها المشاهدون.

وكشف أحمد زكى، فى حوار تليفزيونى سابق مع الإعلامية الراحلة فريال صالح، عن تشجيعه للنادى الأهلى، وعن سر توقفه عن تشجيع كرة القدم. وقال أحمد زكى آنذاك، إنه يشجع النادى الأهلى، "أنا كنت أهلاوى بحكم إنى ليا خال بحبه جداً كان أهلاوى، وابنى طلع زمالكاوى علشان جده زمالكاوى.. وبعد مباراة لمنتخب مصر مع تونس دخل فى مرمانا هدف أصابنى بالصدمة والحزن وقررت وقتها عدم تشجيع الكرة".

وأضاف أحمد زكى فى حواره، "أنا بحب الأهلى وبحب الزمالك، وبحب كل الأندية، إنما عاوزين ندخل كأس العالم".

ونجح أحمد زكى فى كتابة تاريخ كبير فى الفن من خلال مشوار حافل بالأعمال الفنية سواء بالسينما أو التليفزيون أو المسرح، أبرزها "النمر الأسود"، "ناصر 56"، "الهروب"، و"زوجة رجل مهم"، "معالى الوزير"، و"الراقصة والطبال"، و"البيه البواب"، ومسلسل هو وهى ومسرحية العيال كبرت ومدرسة المشاغبين.