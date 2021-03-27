شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة الجيزة للكرة الطائرة تكرم نصر على مدرب منتخب الشباب الحاصل على أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت منطقة الجيزة للكرة الطائرة نصر على حسن، المدرب العام للمنتخب مصر للشباب، لحصوله مع المنتخب علي بطولة أفريقيا والتأهل لبطولة العالم، بعدما سبق له الحصول علي المركز الرابع ببطولة العالم للناشئين مع نفس المنتخب والحصول علي البطولة العربية أيضا، وشكر نصر منطقة الجيزة على حفاوة الاستقبال وروعة التكريم.

وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة بالبطولة شهر فبراير الماضى بالفوز على المغرب بنتيجة 3/0 فى ختام بطولة أفريقيا تحت 21 سنة التى تستضيفها مصر، واختتمت باستاد القاهرة، واستطاع منتخب الطائرة مواصلة تصدره حتى نهاية المسابقة التى أقيمت بدورى من دور واحد بالفوز فى مواجهاته الثلاث.

ونجح منتخب شباب الفراعنة فى الفوز على كل من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3 /0 والكاميرون 3 / 1 على التوالى.



نصر على



تكريم نصر على

واختتمت منطقة الجيزة أمس، الجمعة، دراسة حكام الكرة الطائرة برئاسة المهندس عماد الباهي، وحضر الدراسة 55 من الحكام الجدد و 30 حكم ترقى وهذا العدد غير مسبوق في دراسات الحكام.