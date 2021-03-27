شكرا لقرائتكم خبر عن حفنى وزيزو فى مواجهة شيكا وبن شرقى بتقسيمة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريقين الذى سيخوض تقسيمة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وجاءت تلك التقسيمة بعد إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا لها أمس أمام فريق شباب النادي.

وجاء تشكيل الفريقين كالآتي:-

الفريق الأول: محمد عواد في حراسة المرمى ومحمد عبد السلام ، حسام عبدالمجيد ، حاتم محمد ، حمزة المثلوثي في خط الدفاع وأيمن حفني ، محمود عبدالعزيز "زيزو" ياسين مرعي، حسين فيصل، وحسام أشرف في خط الوسط وحميد أحداد في خط الهجوم.

الفريق الثاني: محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني، محمود علاء ، حازم إمام، محمد عبدالشافي في خط الدفاع وإسلام جابر، محمد اشرف "روقا"، اشرف بن شرقي، ومحمود عبدالرازق "شيكابالا"، ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط ومروان حمدي في خط الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء للتقسيمة كل من: أحمد نادر السيد، والسيد عطية وسيف فاروق جعفر، رضا محمد ، محمد حسام بيسو.

وانطلقت التقسيمة منذ قليل ويرتدي فريق اللون الأسود وفريق اللون الموف، وقام الجهاز الإداري للفريق باستقدام طاقم تحكيم درجة أولى لإدارة التقسيمة ويتكون الطاقم من مصطفى الجمل حكم ساحة، ويعاونه عمرو سعد و وليد ممدوح.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مضيفه مولودية الجزائر و المقرر لها 3 إبريل المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.