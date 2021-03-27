شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته على ترتيبات رحلة الأهلي للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم توقف المسابقات المحلية والقارية للأندية بسبب إنشغال المنتخب الوطني بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة، إلا أن النادي الأهلي يضع حالياً اللمسات النهائية على رحلة السودان الهامة التى سيخوض فيها الفريق مباراة المريخ المرتقبة بدوري أبطال أفريقيا.

في التقرير التالي، نلقي الضوء حول بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الرحلة المرتقبة:

س: متى يسافر الأهلي إلى السودان؟

ج: الأهلي يسافر إلى السوان يوم 31 مارس الجاري حسبما أعلن الجهاز الفني للفريق لمواجهة المريخ في الجولة الخامسة للمجموعة الإولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

س: هل حدد الأهلي رئيس بعثة الفريق في السودان؟

ج: نعم..فقد كلّف مجلس الإدارة، خالد الدرندلي أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق في هذه المباراة.

س: ما هو موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني؟

ج: مباراة الأهلي والمريخ تقام في الثالثة عصر بتوقيت القاهرة يوم 3 أبريل المقبل.

س: هل يحضر جمهور هذه المباراة؟

ج: إدارة نادي المريخ أعلنت حضور الجماهير في المباراة حيث كتب الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": خصص مجلس إدارة نادي المريخ 80٪ من تذاكر مباراة الأهلي لألتراس النادي بأسعار ستكون رمزية، وذلك لأهمية المواجهة التي تجمع المريخ بنظيره الأهلي مطلع شهر أبريل المقبل.

ويأتي قرار إدارة المريخ، رغم إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مؤخرا إقامة مباريات دوري أبطال أفريقيا دون حضور جماهيري بسبب أزمة فيروس كورونا.

س: ماذا عن ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الخامسة؟

ج: ترتيب المجموعة كالتالي:

1- سيمبا التنزاني 10 نقاط

2- الأهلي 7 نقاط

4- فيتا كلوب الكونغولي 4 نقاط

4- المريخ السوداني نقطة وحيدة