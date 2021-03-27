شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع بمعاونيه قبل انطلاق مران الزمالك.. وفقرة تأهيلية بمجمع الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى، فى إطار الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر.

وحرص كارتيرون على الترحيب بأحمد عبد المقصود المدرب المساعد المنضم حديثاً للجهاز، وتحدث معه فى وجود أسامة نبيه المدرب العام وفيرناندو مخطط الأحمال، في بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي للفريق والتجهيز للفترة المقبلة.

وكشف كارتيرون لعبد المقصود المهام التى سيكون مكلفا بها فى الجهاز المعاون، حتى لا يحدث تداخل فى الاختصاصات بين المدرب المساعد وأسامة نبيه المدرب العام.

وحرص لاعبو الفريق على استقبال المدرب المساعد، وتحيته وتبادل معه الأحاديث بشكل سريع قبل انطلاق المران، كما كان هناك استقبال خاص من مجموعة الناشئين الموجودين بالفريق للمدرب المساعد، حيث سبق وقام بتدريبهم فى فرقهم بقطاع الناشئين وخصوصا مواليد 2001.

كما تناقش الجهاز في الأمور الفنية التي ستتم اليوم، وكذلك التقسيمة الودية التي ستقام بعد قليل والتي تأتي لتعويض المباراة الودية التي تم إلغائها وكان مقررا لها أمس.

وخاض لاعبو الفريق فقرة تأهيلية واستشفائية بمجمع الصالات تحت قيادة فرناندو مخطط الأحمال و أعضاء الجهاز الطبي للفريق.

وحرص كارتيرون المدير الفني على الإشراف على هذه الفقرة بنفسه، والتشديد بتنفيذها بقوة، حيث يعتبر هذا التمرين مهم لإعطاء عضلات الجسم الاستشفاء المطلوب قبل تنفيذ التدريبات.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مولودية الجزائر المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.