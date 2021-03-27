نجل سيمي لاعب كروتوني يحصل على المواطنة الفخرية الإيطالية إثر تعرضه لإساءات عنصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن مدينة كروتوني منحت المواطنة الفخرية لنجل اللاعب النيجيري سيمون نوانكو "سيمي" مهاجم فريق كروتوني الإيطالي لكرة القدم، وذلك إثر تعرضه لإساءات عنصرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان المهاجم النيجيري سيمي، الذي يقضي موسمه الخامس مع الفريق الإيطالي، قد نشر قبل أيام، عبر حسابه بتطبيق "إنستجرام"، الإساءات التي وجهت له ولنجله.

وكتب سيمي تعليقا ساخرا على منشور لشخص تمنى وفاة نجله، ذكر فيه "لنجعل هذا الشخص مشهورا لأنه يستحق ذلك".

وكان الجزائري أدم وناس زميل سيمي بالفريق قد أبلغ أيضا عن إساءات عنصرية في وقت سابق من آذار/مارس الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن فينتشينزو فوس عمدة كروتوني قوله :"كروتوني تحبك وتعانقك بشكل رمزي. المدينة تشعر بالقرب منك وتشكرك لأنه من خلال إدانة هذا التصرف غير المقبول، أظهرت أنك رجل عظيم وكنت مثلا وقدوة تستحق التقدير."

تجدر الإشارة إلى أن سيمي - 28 - عام يعد المهاجم الأبرز لفريق كروتوني وسجل للفريق 57 هدفا خلال 142 مباراة، وقد سجل 13 هدفا للفريق خلال هذا الموسم، علما بأن كروتوني يحتل حاليا المركز العشرين الأخير في الدوري الإيطالي.

وقال سيمي :"أشعر كأنني من كروتوني. أنا هنا منذ خمسة أعوام وأشعر بمشاعر الناش الجياشة وأشكرهم."

وأضاف :"أردت إدانة ما حدث لي لأننا نحن لاعبي كرة القدم يجب أن نكون قدوة. الكثير من الشباب ينظرون إلينا ومن المهم أن نوجه لهم رسائل مناسبة."