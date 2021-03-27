كارتيرون يستبدل ودية "الشباب".. ويجتمع بعضو الجهاز الفني الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قرر المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، خوض لاعبو الفريق الأول لتقسيمة على شوطين بعدما قرر إلغاء مباراتهم الودية يوم أمس الجمعة أمام فريق الزمالك درجة الشباب.

وأشار الموقع الرسمي لنادي الزمالك، اليوم السبت، إلى إنه تم استقدادم طاقم تحكيم لإدرة التقسيمة التي ستنطلق في الثانية والربع من عصر اليوم.

وفي سياق متصل اجتمع كارتيرون بالمدرب المساعد المنضم حديثاً لجهازه الفني، أحمد عبد المقصود لتحديد مهامه مع الجهاز المعاون في الفترة الحالية.

وكان عبدالمقصود، قد وصل لمقر نادي الزمالك ظهر اليوم بعد وصل القاهرة قادماً من السعودية عقب نجاح في قيادة فريق الصقر هناك للتأهل لدور الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره مولودية الجزائر يوم السبت المقبل الموافق 3 أبريل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا