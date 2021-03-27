مصدر لمصراوي: رحلة السودان تمنع عبد الحفيظ من السفر للإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

قال مصدر بالنادي الأهلي، إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، لن يتمكن من السفر إلي الإمارات من أجل اختيار التصميمات الجديدة لملابس الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين بسبب ضيق الوقت.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ارتباط الفريق بالسفر إلي السودان لمواجهة المريخ في الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حال دون قدرة عبد الحفيظ علي السفر للإمارات.

ويسافر أمير توفيق مدير التعاقدات وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين غدا الأحد، إلي الإمارات بناءً على الدعوة التي تلقاها النادي من شركة "أمبرو للملابس الرياضية" المتعاقدة مع الاهلي لتوريد ملابس الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين.

جدير بالذكر أن الأهلي يطير إلى السودان يوم ٣١ مارس الجاري، للاستعداد لمواجهة المريخ السوداني في الثالث من أبريل المقبل.