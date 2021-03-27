لاعب جزر القمر: نستهدف الفوز أمام مصر.. والعالم أجمع يعرف صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال فؤاد باشيرو، لاعب منتخب جزر القمر، إنهم يرغبون في الفوز بمباراتهم الأخيرة في التصفيات أمام نظيرهم المصري.

وأضاف باشيرو، خلال مداخلة ببرنامج بي أون تايم:"نتنافس ومثلنا مثل مصر تأهلنا لأمم أفريقيا ونعمل على احتلال قمة المجموعة فسيجعلنا ذلك في مكانة أفضل بالقرعة ومواجهة مصر تضيف لك".

وتابع لاعب منتخب جزر القمر:"نعلم المحترفين المصريين في الدوري الإنجليزي ولكن لست وحدي الذي يعرف محمد صلاح بل العالم كله وأطمح لمواجهته ونريد أن نذهب بعيدًا في هذه البطولة نحن أحد الفرق المتأهلة ولن نيأس وسنعمل باجتهاد كما اعتدنا خلال الثمان سنوات الماضية".

وأتم باشيو تصريحاته بـ:"التأهل لأمم أفريقيا هو أفضل حدث رياضي في جزر القمر، وكنا واثقون من التأهل فمنذ 8 أعوام نتدرب معاً وحين وجدنا أنفسنا بمجموعة فيها مصر الاسم الكبير كروياً في أفريقيا وكذلك تواجد المنتخب الكيني كان يجب علينا العمل أكثر وتأهلنا".

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره جزر القمر يوم الاثنين المقبل الموافق 29 مارس ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعات بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.