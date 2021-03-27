لاعب الأهلي السابق: حزين لعدم وجود شكل للمنتخب.. والبدري مسؤول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد عادل لاعب الأهلي السابق، أنه حزين لعدم وجود شكل للمنتخب المصري، مشيراً إلى أن حسام البدري هو المسؤول الأول والأخير عن الأداء الذي يقدمه المنتخب.

وقال أحمد عادل في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "كونك مدير فني لمنتخب مصر، الناس تحب أن ترى كرة جيدة، وكانوا ينتقدوا أداء كوبر مع إنه كان يقدم نتائج جيدة".

وأضاف: "هناك مشاكل داخل المنتخب من ناحية التشكيل، لو أنت محترف ولا تريد القدوم يجب أن تقول ذلك من البداية، وعندما تلعب بطارق حامد وحمدي فتحي في الوسط كإنك تلعب بلاعب واحد يؤدي نفس الدور".

وتابع عادل: "ما هي المشكلة إذا تواجد أحمد فتحي في المنتخب، وعبد المنصف على المستوى الفني يستحق التواجد في المنتخب، وأبو جبل كان يجب أن يتواجد".

واختتم: "لا يوجد شكل هجومي أو دفاعي، على العكس من الشكل الذي كنا نظهر به مع كوبر كان لك شكل دفاعي، البدري هو المسؤول الأول والأخير في تحقيق الانتصارات والاختيارات، وحزين لعدم وجود شكل للمنتخب وعلامة استفهام كبيرة على الأداء".