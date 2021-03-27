ساديو ماني يحسم قراره بشأن الرحيل أو البقاء في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ألمح ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أنه ليس لديه النية في الرحيل عن الريدز، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه مستمتع بالمشاركة مع زملائه في الفريق.

وقال ماني في تصريحات نشرتها صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية: "أنا سعيد، أنا أستمتع حقا بالمشاركة مع زملائي في ليفربول، أنا فخور أكثر من أي وقتٍ مضى بأن أكون لاعبًا في ليفربول".

وأضاف: "نحن نمر بوقت عصيب ولا شيء سيغير وضع ليفربول سوى البقاء معاً وأن نكون إيجابيين ونقاتل هذا ما نحاول القيام به وأنا متأكد أننا سننجح".

وأكمل الدولي السنغالي: "علينا أن نتعامل مع الوضع ونستمر في القتال، عندما تكون مقاتلاً لا تحاول أبداً تقديم الأعذار، فنحن هنا لإيجاد الحلول".

واختتم ماني تصريحاته: "يمكنك أن ترى جودة الفريق، وإذا أتيت إلى غرفة الملابس أعتقد لن يكون لديك خيار سوى رؤية مستقبلك المشرق، لأنك مع هذا الفريق، هناك الموقف والاعتقاد بأن كل شيء سيتغير".