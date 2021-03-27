لاعب التعاون السعودي يواصل برنامجه التأهيلي

ياسر رشاد - القاهرة - واصل أحمد عسيري مدافع الفريق الأول لكرة بنادي التعاون برنامجه التأهيلي استعدادا لمواجهة الفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين. تواجد أحمد عسيري في غرفة العلاج في اليومين الماضيين بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الشباب في دوري

محمد يوسف

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