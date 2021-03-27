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لاعب التعاون السعودي يواصل برنامجه التأهيلي

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ياسر رشاد - القاهرة -  واصل أحمد عسيري مدافع الفريق الأول لكرة بنادي التعاون برنامجه التأهيلي استعدادا لمواجهة الفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين.
تواجد أحمد عسيري في غرفة العلاج في اليومين الماضيين بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الشباب في دوري

كأس للمحترفين. وتعرض عسيري للإصابة في إصبع قدمه خلال مشاركته في مباراة الشباب.
وذكرت صحيفة بان مشاركة عسيري في مواجهة الفتح المقبلة ضمن نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لم تحسم بعد.
من المقرر أن يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره فريق الفتح يوم الأحد  4 أبريل وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويحتل فريق التعاون المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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