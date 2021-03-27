لاعب التعاون السعودي يواصل برنامجه التأهيلي

ياسر رشاد - القاهرة - واصل أحمد عسيري مدافع الفريق الأول لكرة بنادي التعاون برنامجه التأهيلي استعدادا لمواجهة الفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين.
تواجد أحمد عسيري في غرفة العلاج في اليومين الماضيين بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الشباب في دوري
وذكرت صحيفة الرياضية السعودية بان مشاركة عسيري في مواجهة الفتح المقبلة ضمن نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لم تحسم بعد.
من المقرر أن يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره فريق الفتح يوم الأحد 4 أبريل وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويحتل فريق التعاون المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة.