ريال مدريد يضع حلوله للتعاقد مع مبابى وهالاند

ياسر رشاد - القاهرة - يرغب مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع الثنائي الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والهولندي إيرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

يريد مسؤولي نادي ريال مدريد في تدعيم صفوف الفريق خلال الصيف المقبل، ويعتبر مبابي وهالاند أبرز الصفقات التي يرغب النادي الملكي في إبرامها.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن إدارة

ريال مدريد الإسباني تريد بيع بعض اللاعبين من صفوف الفريق الحالي من أجل الحصول على مقابل مادي جيد، لتحسن الوضع الاقتصادي وعودة الجماهير إلى الملاعب سوف يساعد على إجراء التعاقدات مع الثنائي مبابى وهالاند.

وأشارت صحيفة ماركا أن التعاقد مع الفرنسي مبابي قد يكون أوقع

من التعاقد مع هالاند، حيث أن المفاوضات بشأن تجديد عقد مبابي لا تزال متوقفة، وأن عقد اللاعب الفرنسي ينتهي في عام 2022، ولذلك قد يضطر النادي الباريسي بيعه في الصيف، لتجنب رحيل اللاعب مجانا في العام التالي.

واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها قائلة أن هالاند ووالده ووكيل أعماله مينو رايولا، موافقين على الانتقال إلى ريال مدريد ولكن ليس في المستقبل القريب، وهم يعتقدون أن بوروسيا دورتموند هو المكان الأفضل لكي يواصل التطور.