ثلاث ذهبيات وفضية وبرونزية لقوي سموحة في الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فريق ألعاب القوي بنادي سموحة بقيادة الدكتور عبد المنعم هريدي المدير الفني ثلاث ذهبيات خلال مشاركته الفعالة في بطولة الجمهورية تحت 23 سنة والتي اختتمت بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

حصدت النجمة نور ايهاب الميدالية الذهبية في مسابقة القفز بالزانة و يقوم بتدريبها المدير الفني للفريق الدكتور عبد المنعم هريدي

وحصد النجم عبد الرحمن محمود عبدالرحمن «شيكا» الميدالية الذهبية في مسابقة 400م ويقوم بتدريبه الكابتن شراكي ابراهيم محمد

وحصدت النجمة يسرا منصور عبد القادر الميدالية الذهبية في مسابقة 1500 متر وتقوم بتدريبها الكابتن مني محمود محمد

وحصدت النجمة ملك احمد فتحي الميدالية الفضية في مسابقة 400م حواجز

ويقوم بتدريبها الكابتن هشام حواشوحصدت النجمة روان احمد الميدالية البرونزية في مسابقة الجله ويقوم بتدريبها الكابتن محمد يوسف الشاذليوحصد النجم محمد عادل فؤاد المركز الخامس في مسابقة رمي الرمحوحصد النجم عبد الرحمن عبد المنعم الساعاتي المركز السابع في مسابقة قذف القرصيضم الجهاز الفني الدكتور عبد المنعم هريدي المدير الفني والكابتن عبد العزيز ابراهيم المدير الإداري للفريق والكابتن حمدي ابراهيم نور إداري.