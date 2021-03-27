لاعبو الزمالك يستقبلون عبدالمقصود بحفاوة

ياسر رشاد - القاهرة - انتظم أحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، في تدريبات الفريق المقامة حاليا، حيث يقود المران بصحبة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وحرص لاعبو الفريق على استقبال المدرب المساعد الذي انضم اليوم للجهاز الفني، وتحيته وتبادلوا معه

الأحاديث بشكل سريع قبل انطلاق المران.

كما كان هناك استقبال خاص من مجموعة الناشئين المتواجدين بالفريق للمدرب المساعد، حيث سبق، وقام بتدريبهم في فرقهم بقطاع الناشئين وخصوصا مواليد ٢٠٠١.

فقرة تأهيلية واستشفائية بمجمع الصالات

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية واستشفائية بمجمع صالات دكتور أشرف صبحي، وذلك تحت قيادة فرناندو مخطط الأحمال وأعضاء الجهاز الطبي للفريق.

وحرص كارتيرون المدير الفني على الإشراف على هذه الفقرة بنفسه، والتشديد على تنفيذها بقوة، حيث يعتبر هذا التمرين مهم لإعطاء عضلات الجسم الاستشفاء المطلوب قبل تنفيذ التدريبات.