منتخب مصر ينقل تدريباته من ستاد القاهرة إلى بتروسبورت.. تعرَّف على السبب

ياسر رشاد - القاهرة - نُقل مران الفريق الأول للمنتخب المصري من ستاد القاهرة إلى ستاد بترو سبورت، وذلك بناءً على تعليمات من الجهاز الفني بقياده حسام البدري

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وجاء سبب نقل مران المنتخب المصري الأول من ستاد القاهرة، إلى بتروسبورت، ليكون غدًا الأحد

في تمام السادسة مساءً، بسبب إقامة مران منتخب جزر القمر في نفس توقيت مران المنتخب على ستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مبارته القادمة أمام نظيره جزر القمر،

الإثنين المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.

يذكر أن تأهل المنتخب المصري إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، بعد أن تعادل مع نظيره الكيني إيجابيًا بهدف لمثله، في المبارة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة.