بوجبا: لا يمكنني أن أكون جادًا بجانب جريزمان!

اعترف لاعب وسط مانشستر يونايتد “بول بوجبا” بأنه يفتقد للجديّة في تعامله مع أنطوان جريزمان خلال تواجده معه في منتخب فرنسا الأول، حيث تربطه علاقة صداقة قوية بنجم برشلونة لا تتأثر مهما كان الخلاف على أرض الملعب.

ويتواجد بول بوجبا مع أنطوان جريزمان في الوقت الراهن بمعسكر منتخب فرنسا للمشاركة في المباريات الأولى بتصفيات كأس العالم قطر 2022.

وقامت قناة تيليفوت الفرنسية بإجراء حوار قصير مع بوجبا في حضور جريزمان عقب تعادل المنتخب الفرنسي مع المنتخب الأوكراني 1/1 في الجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى المونديال.

وقال بوجبا “أحيانًا أتحدث مع جريزمان بجديّة في غرفة الملابس وأثناء المباراة، لكنه ينظر إليّ ويبتسم حين أتحدث، بالتالي لا يمكنني أن أكون جادًا بجانبه. هل سبق وتعاركنا؟ لا”.

ورد جريزمان “لا لم نتعارك، في إحدى المباريات خسر بوجبا أول 3 كرات في المباراة، فقلت له: بوشي أصبحوا ثلاثة. أجابني: ثلاثة ماذا؟ قلت له: 3 كرات أضعتها للتو، وهنا بدأ بالضحك”.

ولعب نجم برشلونة “أنطوان جريزمان” 87 مباراة مع منتخب فرنسا الأول سجل خلالهم 34 هدفًا، وصنع 26، وكان هو صاحب هدف تقدم فرنسا على أوكرانيا نهاية الأسبوع الماضي بتسديدة مقوسة جميلة بباطن القدم اليسرى، لكن أوكرانيا أدركت التعديل من ركلة جزاء فيما بعد.

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