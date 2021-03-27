برشلونة يختبر انسو فاتي قبل قرار التدخل الجراحي الجديد!

قرر أطباء نادي برشلونة وضع المهاجم الدولي الاسباني الشاب “انسو فاتي” تحت الملاحظة لمدة 15 يومًا من الآن قبل اتخاذ قرار التدخل الجراحي الجديد.

ويغيب انسو فاتي عن صفوف برشلونة منذ بداية شهر نوفمبر 2020 بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة على ملعب كامب نو، خلال مباراة الجولة التاسعة من الدوري الاسباني أمام ريال بيتيس.

المولود في غينيا بيساو عام 2002، خضع لعملية أولى بإشراف الجراح الكتالوني الشهير “رامون كوجات” في منتصف شهر نوفمبر الماضي، ورفض الطبيب إعلان موعد محدد لعودة صاحب الـ 18 عامًا إلى صفوف البرسا.

وقالت قناة TV3 الكتالونية اليوم السبت 27 مارس 2021 “إن انسو فاتي لم يتعاف بشكل كامل بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي، فلم يتخلص من الألم، وعليه سيتم وضعه تحت الاختبار خلال التدريبات القادمة لمدة 15 يومًا”.

وأضافت “سيتم اختبار فاتي من جديد وإجراء أقصى قدر من التمارين له، وإن لم يكن الأمر على ما يرام سوف يتم إجراء عملية جراحية جديدة لمساعدته على التخلص من الألم”.

وأوضحت القناة أن رئيس نادي برشلونة “جوان لابورتا” على إطلاع بكافة تطورات حالة اللاعب، لدرجة دفعته نحو التحدث معه خلال تواجده في المدينة الرياضية يوم أمس الجمعة، لدعمه واخباره بأنه لو قرر إجراء عملية جديدة سيوفر له جميع التسهيلات الممكنة.

يذكر أن انسو فاتي قد شارك في 7 مباريات هذا الموسم بمنافسات الدوري الاسباني وسجل 4 أهداف، بواقع ثنائية في مرمى فياريال، وهدف أمام كل من سلتا فيغو وريال مدريد، كما سجل هدفًا وحيدًا في 3 مباريات بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا جاء أمام فيرينكفاروس المجري.

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