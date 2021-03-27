ميراليم بيانيتش: أطالب كومان بأقل احتياجات لاعب كرة القدم!

كشف لاعب الوسط الدولي البوسني “ميراليم بيانيتش” عن أقل احتياجات ورغبات لاعب كرة القدم التي يتمنى أن تُلبى له من جانب المدير الفني لفريق برشلونة “رونالد كومان” خلال ما تبقي من مباريات هذا الموسم.

ويعاني ميراليم بيانيتش من قلة عدد المشاركات منذ انضمامه لصفوف برشلونة قادمًا من يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي 2020، حيث كان ضمن خطة تعاقدية لحل أزمة اقتصادية تتعلق باللعب المالي النظيف في أوروبا.

واكتفى اللاعب صاحب الـ 30 عامًا بـ 17 مباراة في الدوري الاسباني هذا الموسم، من بينهم 11 مباراة كبديل، كما شارك في 8 مباريات بمنافسات دوري أبطال أوروبا، 6 منهم كأساسي في دور المجموعات.

وقال بيانيتش “كل ما أطلبه من كومان هو الاستمرارية، لعب مباراتين أو ثلاث مباريات متتالية كي أظهر أسلوبي الخاص للجميع، لكنني سأواصل العمل في الحصص التدريبية مع برشلونة”.

وأوضح بيانيتش سبب استبعاده من تشكيلة برشلونة الاساسية أغلب الوقت، بقوله “كومان يعول الكثير على شباب لاماسيا، هذا أمر رائع بالنسبة للبرسا، لكنني أريد المساهمة في المباريات الكبرى”.

وأضاف “أكثر شيء اشتاق إليه هو اللعب على ملعب كامب نو بحضور جمهور. عشت هذه التجربة ضد برشلونة، لكنني لم أعشها بعد كلاعب مع الفريق. أن تخرج إلى الملعب وتنظر إلى الأعلى وترى الجمهور، شعور رائع لا يُنسى، أريد أن نستعيد نحن والناس الحياة الطبيعية ونلعب في كامب نو بوجود جمهور”.

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