تفوق غير منطقي للترجي على الاهلي في تصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والاحصاء!

تُوج نادي الترجي الرياضي التونسي بجائزة الاتحاد الدولي للتأريخ والاحصاء كأفضل فريق أفريقي خلال العقد الماضي بالفترة من 2011 إلى 2020، ليتفوق بشكل غير منطقي على النادي الاهلي المصري الذي حل ثانيًا، رغم تتويجه بعدد ألقاب أكثر من الترجي على الصعيد القاري في نفس المدة الزمنية.

وحصد الترجي التونسي 1380.5 نقطة في تصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والاحصاء International Federation of Football History & Statistics واختصاره IFFHS.

بينما تحصل النادي الاهلي المصري على 1329.5 نقطة لينفرد بالمركز الثاني بفارق شاسع من النقاط عن أقرب منافس له “النجم الساحلي التونسي” صاحب المركز الثالث برصيد 1157 نقطة.

وتعجب عشاق النادي الاهلي من تفوق الترجي على فريقهم خلال العقد الماضي على المستوى القاري، نظرًا لتتويج كلا الفريقين بلقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات في نفس الفترة.

وما زاد من حدة الانتقادات لهذا التصنيف، هو أن الأهلي فاز بثلاثة ألقاب في كأس السوبر وهو ما لم يفعله الترجي الذي تشكل له هذه المباراة “عقدة” منذ فترة التسعينيات.

وفاز الأهلي كذلك بلقب الكونفدرالية 2014 والتي لم يفز بها الترجي، وتحصل على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2020، وهو إنجاز لم يحقق نصفه الترجي خلال مشاركاته بمونديال الأندية.

وكما تُوح الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات في العقد الماضي، أعوام 2011 و2018 و2019، بالاضافة إلى خسارة المباراة النهائية أمام الأهلي 2012، فاز الاهلي كذلك بلقب دوري الأبطال 3 مرات أعوام 2012 و2013 و2020، وخسر النهائي عامي 2017 و2018، بالإضافة إلى ثلاثة كؤوس سوبر وكأس كونفدرالية وميدالية برونزية في المونديال.

إليكم تصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والاحصاء لنادي العقد في أفريقيا من 2011 إلى 2020: