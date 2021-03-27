الامارات | الشوط الثاني.. مفاجأة ليبية في "غودولفين مايل" بكأس دبي العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثاني.. مفاجأة ليبية في "غودولفين مايل" بكأس دبي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق ممثل ليبيا "سيكريت أمبيشن" مفاجأة كبيرة في شوط غودولفين مايل (مدينة محمد بن راشد ديستركت 1) ضمن كأس دبي العالمي بعدما تفوق بفارق كبير جداً على أبرز المرشحين للفوز بالشوط الثاني، وهم "ميدنايت ساندز" و"أربان أيكون" و"سنابر سنكلير".



وقاد الفارس الأيرلندي تادغ أوشي الجواد "سيكريت أمبيشن" للسيطرة على السباق منذ الانطلاقة وحتى خط النهاية، ورغم المنافسة القوية في أول 800 متر من "أفانت غاردي" ولكن "سيكريت أمبيشن" حسم السباق بزمن قدره 1:35:36 دقيقة، وجاء "غولدن غول" ثانياً و"أفانت غاردي" ثالثاً.

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