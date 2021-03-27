شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمزي يحدد موعد إعلان موقفه من تولي منصب مدير الكرة في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ أحمد رمزي نجم الزمالك السابق، مسؤولي اللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي برئاسة المستشار عماد عبد العزيز أنه سيحسم موقفه النهائي من توليه مهمة مدير الكرة للفريق الكروي الأول سواء بالموافقة أو الرفض الإثنين المقبل.

وعرض مسؤولو الزمالك على أحمد رمزي تولي منصب مدير الكرة بالفريق وفقاً لسياسة إعادة هيكلة الجهاز الفني خلال الفترة الحالية.

ورغم رفض باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق فكرة تعيين مديراً للكرة إلا أن مسؤولي اللجنة نجحوا في إقناعه بالموافقة علي تولي أحمد رمزي المهمة نظراً لخبراته الكبيرة في إدارة الكرة.

وأبدى كارتيرون موافقته علي تعيين أحمد رمزي فقط، مشددًا علي أنه في حالة رفض رمزي قبول المهمة يتم غلق ملف مدير الكرة نهائياً وعدم إسناد المهمة لأي شخص آخر.

وانتظم أحمد عبد المقصود المدرب المساعد الجديد المنضم للجهاز المعاون للفرنسي كارتيرون، في تدريبات الفريق بعد التعاقد معه رسمياً وفقاً لطلب المدرب.

وحرص باتريس كارتيرون علي عقد جلسة مع عبد المقصود، قبل مران أمس السبت، استعداداً لمواجهة المولودية لتحديد خطة العمل خلال الفترة المقبلة.