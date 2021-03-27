شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يغري أودينيزي بـ 50 مليون يورو للتخلي عن نجمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل نادي ليفربول مطاردته لأحد اللاعبين المتألقين في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي.

وكانت العديد من التقارير ربطت ليفربول بالتعاقد مع الأرجنتيني رودريجو دي بول، لاعب وسط أودينيزي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ووفقًا لموقع «ليفربول إيكو»، فإن ليفربول مستمر في مطاردة دي بول، رغم فشل التعاقد معه في شهر يناير الماضي.

وأشار إلى أن ليفربول مستعد لحسم الصفقة بمقابل يصل إلى 50 مليون يورو خلال الصيف المقبل.

وذكر الموقع أن ليفربول ينوي التعاقد مع دي بول، كي يكون بديلًا لجورجينيو فينالدوم الذي ينتهي عقده هذا الموسم، ويرفض التجديد حتى الآن.

ويتمتع رودريجو دي بول باهتمام متزايد من ريال مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان.