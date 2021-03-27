شكرا لقرائتكم خبر عن 1.778 مليار درهم جوائز الأمسية في 24 نسخة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على مدار ال24 نسخة الماضية، قدمت الإمارات للعالم جوائز لا تضاهى، حيث سجلت الجوائز مبلغاً يقدر ب483.1 مليون دولار أي ما يوازي تقريباً مليار و778 مليون درهم، ومن بين هذا المبلغ الكبير، توجت الخيول الفائزة بالشوط الرئيس «كأس دبي العالمي» بأكثر من 179 مليون دولار أي ما يقرب من 659 مليون درهم.

وكانت أدنى جوائز هذا الشوط في النسخة الأولى 1996 وبلغت 4 ملايين دولار «إجمالي جوائز الأمسية 4.7 مليون دولار»، ونال منها بطل الشوط الرئيس 2.4 مليون دولار، ظفر بها ملاك الجواد الفائز الأمريكي «سيجار»، وصولاً للنسخ من عام 2010 إلى 2018، التي استقرت فيها جائزة بطل الشوط الرئيسي عند 6 ملايين دولار «الإجمالي 10 ملايين»، ثم ارتفعت الجائزة إلى 12 مليون دولار في نسخة 2019، واحتفظ «ثندر سنو» لجودلفين بلقبه وبجائزة 7.2 مليون دولار.

وكانت النسخة الأولى لكأس دبي العالمي التي أقيمت عام 1996 بلغ إجمالي جوائزها 4.7 مليون دولار، وفي عام 1998 ارتفعت الجوائز إلى 5 ملايين دولار، وفي عام 1999 سجلت الجوائز 6.2 مليون دولار، وفي العام التالي مباشرة (2000) تم رفع مجموع جوائز كأس دبي العالمي إلى 12 مليون دولار، قبل أن تزيد مجدداً في عام 2001 لتصبح 15.25 مليون دولار، وفي عام 2006 تم رفع الجوائز إلى 21.25 مليون دولار، وفي 2010 ارتفعت الجوائز إلى 26.25 مليون دولار، وفي 2012 إلى 27.25 مليون دولار، قبل أن يرتفع في عام 2015 إلى 30 مليون دولار،ثم 35 مليون دولار في نسخة 2019، قبل أن يتقلص المبلغ إلى 26.5 مليون دولار في نسخة 2021.