شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب ينقل مرانه غدا إلى بتروسبورت بسبب جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، نقل مران الفراعنة غدا إلى بتروسبورت بدلا من ستاد القاهرة الدولى، بسبب إقامة مران منتخب جزر القمر فى نفس توقيت مران المنتخب على ستاد القاهرة.

ويقام مران الفراعنة غدا فى السادسة مساءً، وهو نفس موعد مران منتخب جزر القمر، لذا قرر الجهاز الفنى للفراعنة نقل المران إلى بتروسبورت.

ويواصل منتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، تدريباته اليوم باستاد القاهرة استعداداً لمباراته المقبلة أمام جزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، واكتفى الفراعنة بتدريبات استشفائية أمس بسبب إجهاد السفر وقلة النوم.

ويعكف الجهاز الفنى للمنتخب على دراسة مباراة الفريق أمام كينيا الخميس الماضى، للوقوف على الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون وتصحيحها قبل مواجهة جزر القمر التى يسعى حسام البدرى للفوز بها لتصدر المجموعة السابعة بالتصفيات.

وعادت إلى القاهرة بعثة المنتخب الوطنى فجر الجمعة على متن الطائرة الخاصة قادمة من العاصمة الكينية نيروبى بعد تأهل المنتخب رسمياً إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالتعادل مع كينيا 1-1.

ويواصل الفريق الوطنى معسكره المغلق بالقاهرة عقب وصوله استعدادًا لمواجهة جزر القمر الاثنين المقبل ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كآس الأمم الأفريقية.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.

وتنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التى حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة فى حالة التأهل لأمم أفريقيا فى نهاية المشوار، ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.