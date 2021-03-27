شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة غادة أمير لاعبة طائرة الزمالك بقطع جزئى فى وتر الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت غادة أمير عبد العزيز، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادى الزمالك، أن الأشعة والفحوصات الطبية التى أجرتها عقب الإصابة التى تعرضت لها مؤخرا مع الفريق أثبتت إصابتها بقطع جزئى فى وتر الكتف وارتشاح وتجمع دموى.

وقالت لاعبة الفريق وفقا للموقع الرسمى الزمالك، إنها ستخضع خلال الأيام المقبلة لجراحة تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم.

وأكدت غادة أمير أن طبيب فريق الكرة يقوم بمتابعة الحالة، خشية حدوث أى تدهور لحين إجراء الجراحة خلال الأيام المقبلة.

ونجح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز على الجزيرة فى الجولة السادسة عشر التى أقيمت أمس الجمعة بنتيجة 3/0 و التى شهدت أيضا فوز كلا من، سبورتنج على 6 أكتوبر 3/0 و الأهلى على الطيران 3/0 و أصحاب الجياد على هليوبوليس 0/3.

غادة هى ابنة امير عبد العزيز المدرب العام للزمالك سابقا، ووالدتها رشا عبد الستار لاعبة ومدربة الطائرة بالقلعة البيضاء .