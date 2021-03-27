الامارات | تغطية مباشرة.. كأس دبي العالمي للخيول بنسخته الـ25

شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية مباشرة.. كأس دبي العالمي للخيول بنسخته الـ25 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحمل خمسة جياد الآمال الإماراتية لتحقيق إنجازٍ غير مسبوق بتاريخ كأس دبي العالمي لسباقات الخيل بنسخته الـ25، الذي يقام حالياَ على مضمار ميدان وسط مدينة دبي بمشاركة 115 خيلاَ من صفوة وأقوى الخيول على الساحة الدولية يتنافسون على جوائز تبلغ نحو 26.5 مليون دولار.

فيما يلي تغطية للنتائج:

الشوط الأول

"ديريان" بشعار ياس للسباقات المملوكة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يفوز بشوط دبي كحيلة كلاسيك في افتتاح أمسية #كأس دبي العالمي، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً بزمن قدره 2:11:88 دقيقة.

الشوط الثاني

ممثل ليبيا "سيكريت أمبيشن" يهدي مالكه ناصر عسكر لقب شوط #غودولفين مايل في ثاني أشواط أمسية #كأس دبي_العالمي بعدما قطع مسافة السباق البالغة 1600 متر في زمن بلغ قدره 1:35:36 دقيقة.

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