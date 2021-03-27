شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو ماني: فخور بما أقدمه مع زملائي في ليفربول وعلينا البقاء معًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إنه سعيد بالتواجد مع «الريدز» ويستمتع بالمشاركة مع زملائه ولا ينوي الرحيل.

وقال ماني في تصريحات نشرتها صحيفة «ليفربول إيكو» البريطانية: «أنا سعيد، أنا أستمتع حقا بالمشاركة مع زملائي في ليفربول، أنا فخور أكثر من أي وقتٍ مضى بأن أكون لاعبًا في ليفربول».

وأضاف: «نحن نمر بوقت عصيب ولا شيء سيغير وضع ليفربول سوى البقاء معاً وأن نكون إيجابيين ونقاتل، هذا ما نحاول القيام به وأنا متأكد أننا سننجح».

وأكمل الدولي السنغالي: «علينا أن نتعامل مع الوضع ونستمر في القتال، عندما تكون مقاتلاً لا تحاول أبداً تقديم الأعذار، فنحن هنا لإيجاد الحلول».

واختتم ماني تصريحاته: «يمكنك أن ترى جودة الفريق، وإذا أتيت إلى غرفة الملابس أعتقد لن يكون لديك خيار سوى رؤية مستقبلك المشرق، لأنك مع هذا الفريق، هناك الموقف والاعتقاد بأن كل شئيء سيتغير».