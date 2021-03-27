شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يكسب الوحدة برباعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كسب فريق الاتحاد لدرجة الناشئين نظيره الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس ضمن الدوري الممتاز لدرجة الناشئين تحت 17 عاماً.

وتناوب على تسجيل الأهداف الاتحادية في مرمى الوحدة كل من تركي الجعدي وحسان مختار وعبدالعزيز القحطاني ومروان الصحفي.

من جانبه، وعد لاعب خط الوسط بفريق الاتحاد خالد مداد بمواصلة سلسلة الانتصارات فيما تبقى من مباريات للفريق الاتحادي مثنياً في الوقت نفسه على عطاء اللاعبين في المواجهة والتي انتهت بتفوق الاتحاد مستوى ونتيجة.