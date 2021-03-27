شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ندى الشيخ لاعبة اليد: أحمد حلمى نجمى المفضل ونفسى أكون مهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "ندى الشيخ" لاعبة كرة اليد فى نادى الزمالك، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

التصميم المعماري.



ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ خضار سوتيه.

من نجمك المفضل؟

أحمد حلمى.

من مطربك المفضل؟

تامر حسنى.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟

مهندسة معمارية مشهورة.

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا بتجاهل المعاكسات.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

درة.

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟

الفورمال أكتر.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

شخص رياضى أفضل بس مش شرط يكون بيلعب لعبة.