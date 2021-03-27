شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يخصص برنامج تأهيل لأحمد توفيق بعد إصابته بمزق فى الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الدكتور مصطفى المنيرى طبيب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، برنامج تأهيل خاص لأحمد توفيق لاعب الفريق، بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها اللاعب بإصابته بمزق شديد فى العضلة الخلفية، والتى تعرض لها خلال مواجهة نامونجو التنزانى بكأس الكونفدرالية.

وأثبتت الأشعة إصابة أحمد توفيق بمزق فى العضلة الخلفية بعمق 4 ملى، وهو ما يحتاج لخضوع اللاعب لبرنامج تأهيل خاص، من أجل تجهيزه والعمل على عودته للمشاركة مع فريقه فى أسرع وقت.

كما يخضع الجهاز الطبى لبيراميدز برنامج تأهيل لمحمد حمدى الذى تعرض لإصابة في منشأ العضلة الأمامية اليسرى، فضلاً عن برنامج تأهيل رمضان صبحى الذى يعانى من شد فى العضلة الخلفية أدى لاعدم انضمامه لصفوف منتخب مصر.

بيراميدز حقق الفوز على نامونجو التنزانى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ستاد "بنجامين مكابا"، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل هدفى فوز بيراميدز رمضان صبحى من ركلة جزاء فى الدقيقة 71، وفى الدقيقة 85 سجل عمر جابر الهدف الثانى.