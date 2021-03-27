شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثف محاولاته لضم جناح الطلائع فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال أحمد سمير جناح فريق طلائع الجيش واحداً من أهم اللاعبين المطلوبين في النادي الأهلي من أجل تدعيم مركز الجناح الأيمن، ويتألق أحمد سمير مع فريق طلائع الجيش هذا الموسم بشكل رائع ويقدم عروضا جيدة للغاية نالت إشادة الجميع.

ويُعد أحمد سمير أحد أفضل اللاعبين في الدوري المصري هذا الموسم فاللاعب الذي خاض أكثر من تجربة محلية أبرزها في الزمالك يساهم في إنتصارات الطلائع الحالية.

وأبدى جهاز الكرة في الأهلي إعجابه بمستوى أحمد سمير ويرغب في التعاقد معه ومن المقرر أن يُكثّف مسئولو القلعة الحمراء رحلة التفاوض مع الطلائع من أجل إتمام الصفقة نهاية الموسم الجاري.

ويرغب الأهلي في الاستفادة من امكانية انتقال لاعب أو أكثر للطلائع من أجل إتمام صفقة الجناح الأيمن، خاصة أن القلعة الحمراء ترغب في الحصول على بديل قوي لحسين الشحات.

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على العودة لسياسة التدوير بين اللاعبين خلال الفترة القادمة، للتعامل مع ضغط المباريات الكبير الذى ينتظر الفريق الأحمر بعد استئناف المسابقات وعقب نهاية التوقف الدولي لظروف مشاركة منتخب مصر في التصفيات الإفريقية، وخشية من تعرض المجموعة الأساسية للإجهاد والإصابات.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين لأنه مُقدم على خوض 8 مباريات في شهر أبريل سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، وهو ما يجعل الجهاز الفني متخوفاً من تعرض لاعبيه للإصابات، لاسيما أنه يخوض تحديات قوية مثل مباراتيه الأفريقيتين ضد المريخ السوداني وسيمبا التنزاني ومواجهة الزمالك بقمة الدوري.

ويحاول موسيماني ومعاونوه استغلال عودة عدد من اللاعبين المصابين فى تطبيق سياسة التدوير، مثل وليد سليمان وناصر ماهر ومن قبلهما صلاح محسن، بخلاف ترقب أكثر من لاعب للمشاركة الأساسية مثل سعد سمير ورامي ربيعة وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام ووالتر بواليا.