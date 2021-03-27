شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد المقصود أحدث أعضاء الجهاز الفنى للزمالك يظهر فى مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك الجديد، فى التدريبات الجماعية للفريق التى ستقام ظهر اليوم، السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر بدورى أبطال أفريقيا.

ووصل عبد المقصود إلى القاهرة فجر اليوم، بعدما أنهى مهمته كمديرًا فنيًا لفريق الصقر السعودى، ونجح عبد المقصود قبل رحيله فى قيادة الفريق إلى التأهل لدورى الثانية لأول مرة فى تاريخ النادى.

ويرتبط أحمد عبد المقصود بعلاقة وطيدة مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، نظرا للعلاقة التي جمعت الثنائي أثناء تولي المدرب الفرنسي تدريب التعاون السعودي، حيث كانت ملاعب الأخير تستضيف تدريبات فريق الصقر الذى يتولى عبد المقصود تدريبه لتنشأ علاقة بين الثنائي، ويطلب كارتيرون انضمامه لجهازه الفني بعد عودته للقلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن يباشر أحمد عبد المقصود عمله بالزمالك، بداية من مران اليوم، حيث طلب كارتيرون تعديل موعد التدريب وأصبح فى الواحدة والنصف ظهرًا، على أن يتجمع اللاعبين فى الواحدة ظهرًا بالنادى.

فريق الزمالك يستعد لمواجهة نظيره مولودية الجزائر المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويحتاج الزمالك الفوز أمام المولودية ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي، ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي، الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.